Maltepe'de kayıp olarak aranan kadının cenazesi Kırşehir'de bulundu

İstanbul Maltepe'de kayıp olarak aranan F.G.M. isimli kadının cenazesi Kırşehir'de bulundu. Olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Nisan tarihinde Maltepe'de ikamet eden F.G.M. isimli kadının kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, 22 Nisan tarihinde Kırşehir'de bulunan kadın cesedinin kayıp şahsa ait olabileceği değerlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak çalışma yürütüldü. Yapılan inceleme ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda Kırşehir'de cesedi bulunan kişinin kayıp olarak aranan F.G.M. olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri veya yardım ettikleri şüphesiyle E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
