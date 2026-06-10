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Maltepe'de inşaatın dış cephesinde yangın çıktı

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İstanbul Maltepe'de Özak İnşaat'a ait bir projenin dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Özak İnşaat'a ait projenin dış cephesinde yangın çıktı. İnşaatın yanan cephesi havadan görüntülendi.

Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan Özak İnşaat'a ait projenin dış cephesinde yangın çıktı. İnşaatın dış cephe kaplama malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler bir süre sonra söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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