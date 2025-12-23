Haberler

Maltepe'de hastane otoparkında "drift" atan şahsa 48 bin lira ceza

Maltepe'de hastane otoparkında 'drift' atan şahsa 48 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'deki bir hastane otoparkında drift atan sürücüye 48 bin 378 lira ceza kesildi. Şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Maltepe'de hastane otoparkında "drift" atan araç sürücüsüne 48 bin 378 lira ceza uygulanırken, şüpheli adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan incelemelerde, 22 Aralık tarihinde Maltepe'deki bir hastanenin otoparkında bir araç sürücüsünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Kimliği tespit edilen M.S.M. (20) isimli şahıs yakalandı. Drift atmak, taşıt yollarında yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 48 bin 378 TL idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Şüpheli şahıs, 23 Aralık tarihinde "TCK 179/2 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title