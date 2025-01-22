Maltepe'de Depoda Yangın: Can Kaybı Yok, Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Maltepe'de 2 katlı polyester deposunun bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 08.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir depoda meydana geldi. Polyester ürünlerinin bulunduğu deponun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken depo kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Ayhan Aydoğdu, "İtfaiye ekipleri geldi. Çalışma başlattı. Biz de alevleri görünce geldik. Yangın, bodrum katta çıkmış. Üstlere sıçramış" diye konuştu. - İSTANBUL