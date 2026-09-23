Maltepe'de bekçinin bulunduğu araca çarpan alkollü sürücüye 5 yıl hapis verildi

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Maltepe'de otomobiliyle çarptığı araçtaki çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık Cihan Bulut hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 6 yıl hapis cezası daha sonra takdiri indirim uygulayarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaza, 31 Ocak günü saat 04.50 sıralarında Cevizli D-100 kara yolu Kartal istikametinde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun (37) kullandığı otomobile, sol şeritten gelen Cihan Bulut (41) idaresindeki Maserati marka araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karamehmetoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Maserati marka araçtaki 3 kişi olay yerinde gözaltına alınırken, sürücü Cihan Bulut'un taksiyle kaçtığı belirlendi. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler olaydan yaklaşık 12 saat sonra şüpheliyi yakaladı. Yapılan testlerde şüpheli Cihan Bulut'un alkollü olduğu tespit edildi.

9 yıla kadar hapsi istenmişti

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunda sanığın olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, yine olayda sanığın yüksek derecede alkollü olduğu birlikte değerlendirildiğinde, üzerine atılı suçu bilinçli taksirle işlediğinin anlaşıldığını belirterek, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cihan Bulut, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktulün yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"Böyle bir kazanın olmasını istemezdim, pişmanım"

Son sözü sorulan sanık Cihan Bulut, "Kabahatimin olmadığını söylemiyorum kabahatim var fakat ölümün gerçekleşmesinde ölenin kullandığı araç niteliği de etkili olmuştur. Böyle bir kazanın olmasını istemezdim, pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Cihan Bulut hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 6 yıl hapis cezası daha sonra takdiri indirim uygulayarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı