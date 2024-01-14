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Maltepe'de Atık Toplama Merkezinde Erkek Cesedi Bulundu

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Maltepe'de atık toplama merkezindeki buzdolabında 15 yaşında yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Maltepe'de atık toplama merkezindeki buzdolabında 15 yaşında yabancı uyruklu şahsa ait erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce öldürülüp buzdolabına konulmuş bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından işyerinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli genç olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe Olaylar Adli Tıp Polisiye İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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