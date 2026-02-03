Haberler

Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Maltepe'de yaşları 18'den küçük bir grup, bir genci darp ederek sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan 5 çocuk ve 1 şüpheli, çeşitli suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de arkadaşlarını darbeden suça sürüklenen 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün gündüz saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddialara göre yaşları 18'den küçük bir grup, yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle bir genci 'sözlü uyarı' için aralarına aldı. Bu esnada o anları kayıt altına alan grup, mağdura bir anda tokat atıp hakaretler savurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülen büyük tepkiye neden olurken, yaşı 18'den küçük olan A.T.K., B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Tehdit" suçlarından gözaltına alındı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen, şüpheli M.P. ile suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y., B.U. ve A.T.K. 'Kasten Yaralama', 'Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Hakaret' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

