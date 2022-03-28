Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada

İSTANBUL Maltepe'de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 karayolunun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle D-100 karayolu ortasında araçlarını durdurdu. Araçlardan inen sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı. İki grubun kavgasını çevredeki diğer vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada

Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada

Maltepe'de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Maltepe, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title