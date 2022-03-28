Araçları durdurup yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yol verme kavgası kamerada - Haberler

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Araçları durdurup yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yol verme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 karayolunun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Maltepe D-100 karayolu üzerinde iddiaya göre yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü, yol verme tartışması nedeniyle D-100 karayolu ortasında araçlarını durdurdu.

Araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Araçlardan inen sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı. İki grubun kavgasını çevredeki diğer vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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