Araçları durdurup yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yol verme kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 karayolunun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün öğle saatlerinde Maltepe D-100 karayolu üzerinde iddiaya göre yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü, yol verme tartışması nedeniyle D-100 karayolu ortasında araçlarını durdurdu.
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER
Araçlardan inen sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı. İki grubun kavgasını çevredeki diğer vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa