Araçları durdurup yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yol verme kavgası kamerada

Dün öğle saatlerinde Maltepe D-100 karayolu üzerinde iddiaya göre yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü, yol verme tartışması nedeniyle D-100 karayolu ortasında araçlarını durdurdu.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Araçlardan inen sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı. İki grubun kavgasını çevredeki diğer vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa