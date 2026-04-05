Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Maltepe'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, silahla başından vurulan 32 yaşındaki Onur Şeker hayatını kaybetti. Şeker'in bıçakla yaraladığı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Maltepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ve Kerem G.'yi bıçakla yaraladı; Hüseyin Y. Y. ise Onur Şeker'i başından vurarak öldürdü.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı ve cenaze otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Maltepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

PARASINI ALAMAYINCA KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y. Y. (35) Onur Şeker’e motosiklet kiraladı. Kiralama ücretinin ödenmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ile yanında bulunan Kerem G.’yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Hüseyin Y. Y.’nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açtığı, Onur Şeker’i başından vurduğu öğrenildi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Y. Y. ile Kerem G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Onur Şeker’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
