Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Maltepe'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, silahla başından vurulan 32 yaşındaki Onur Şeker hayatını kaybetti. Şeker'in bıçakla yaraladığı iki kişi hastaneye kaldırıldı.
PARASINI ALAMAYINCA KAVGA ÇIKTI
Olay, saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y. Y. (35) Onur Şeker’e motosiklet kiraladı. Kiralama ücretinin ödenmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ile yanında bulunan Kerem G.’yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Hüseyin Y. Y.’nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açtığı, Onur Şeker’i başından vurduğu öğrenildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Y. Y. ile Kerem G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Onur Şeker’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.