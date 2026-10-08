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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katındaki çökmede ekipler sevk edildi

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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında 7 katlı bir binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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