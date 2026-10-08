Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katındaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katındaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binada yaşanan çökme anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çökme anı kamerada
Binada meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binada yaşanan çökme anları saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı