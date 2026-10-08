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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katındaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katındaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binada yaşanan çökme anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çökme anı kamerada

Binada meydana gelen çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binada yaşanan çökme anları saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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