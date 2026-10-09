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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, enkazda 2 kişi için çalışma sürüyor

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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3 katında sabah 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ çıkarılırken 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, enkaz altındaki 2 kişi için çalışmalar gece saatlerinde de sürüyor.

Maltepe'de 3 katında çökme meydana gelen 7 katlı binanın enkazında kalan 2 kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışmaları gece saatlerinde de aralıksız sürüyor. Ekiplerin enkazdaki hummalı çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3 katında çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi enkazdan sağ çıkarılırken, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Enkaz altında kalan 2 kişi için çalışmalar sürüyor

Ekiplerin enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için yürüttüğü yoğun çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kişilere ulaşabilmek için titizlikle çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki hummalı çalışmalar havadan görüntülendi. Öte yandan, çevredeki 4 bina tedbir amaçlı mühürlenirken, sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatıldı. Mahalle sakinlerinin bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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