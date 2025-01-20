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Maltepe'de 33 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Maltepe'de 33 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda 33 yaşındaki Mehmet Karabulut'un cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle belirlenecek.

Maltepe'de yol kenarında bulunan ağaçlık alanda 33 yaşındaki erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yol kenarında ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, yapılan incelemelerde hayatını kaybettiğini belirledikleri kişinin 33 yaşındaki Mehmet Karabulut isimli şahıs olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Karabulut'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Karabulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından belirlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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