Maltepe Belediyesi Ekiplerinin Çalışması Sonucu Su Deposu Otomobilin Üzerine Devrildi

Maltepe Belediyesi ekiplerinin cadde üzerinde çalışma yaptıkları esnada zemin üzerinde dengesiz bıraktıkları su deposu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda hasar alan otomobili görüntüleyen bir vatandaş, belediye ekiplerinin araçtan kopan parçaları çöpe atarak olayı gizlemeye çalıştığını iddia etti. Su deposunun otomobilin üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Belediyesi ekiplerinin cadde üzerinde çalışma yaptıkları esnada iddiaya göre zemin üzerinde dengesiz bıraktıkları su deposu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda hasar alan otomobili görüntüleyen bir vatandaş, belediye ekiplerinin araçtan kopan parçaları çöpe atarak olayı gizlemeye çalıştığını iddia etti. Araçta maddi hasar oluşurken su deposunun devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde üzerinde çalışma yaptığı esnada zemin üzerine dengesiz bırakılan su deposu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlerleyen saatlerde aracının başına gelen sürücü, olay yerinden uzaklaştıktan sonra çevredeki vatandaşların uyarısı ile aracında hasar olduğunu fark etti. Ayrıca belediye ekiplerinin olay sonrası araçtan kopan parçaları çöpe attığı da iddia edildi. Su deposunun otomobilin üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL