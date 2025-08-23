Malkara'da Susuz Kalan Tilkiye Vatandaşın Su İkramı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ormanlık alanda susuz kalan tilkiye su vererek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Görüntülerde, yol kenarında duran tilkiye vatandaşın kap içinde su uzattığı, tilkinin de susuzluğunu giderdikten sonra yeniden ormana yöneldiği anlar yer aldı.
Kısa sürede yayılan video sosyal medyada yoğun ilgi görerek çok sayıda beğeni topladı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa