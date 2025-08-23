Malkara'da Susuz Kalan Tilkiye Vatandaşın Su İkramı

Malkara'da Susuz Kalan Tilkiye Vatandaşın Su İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ormanlık alanda susuz kalan tilkiye su vererek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda susuz kalan tilkiye vatandaş su vererek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda susuz kalan bir tilkiye vatandaş tarafından su verildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, yol kenarında duran tilkiye vatandaşın kap içinde su uzattığı, tilkinin de susuzluğunu giderdikten sonra yeniden ormana yöneldiği anlar yer aldı.

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada yoğun ilgi görerek çok sayıda beğeni topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı

6 Şubat depremlerini önceden tahmin etmişti! Şimdi de o kenti uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.