Belgesiz hayvan sevkine ceza: Hayvanlar işletmeye iade edildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mevzuata aykırı hayvan sevki gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara idari para cezası uygulandı.

Malkara ilçesi otoban jandarma kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, bir kamyonette Edirne ilinden veteriner sağlık raporu alınmaksızın hayvan sevki yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Resmi Veteriner Hekimleri tarafından inceleme yapıldı.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı hayvan sevki gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara idari para cezası uygulandı. Hayvanları alan kişiye 102 bin TL, hayvanları satan kişiye ise 32 bin TL ceza kesildi.

Belgesiz sevk edilen hayvanlar, gerekli işlemlerin ardından işletmeye geri iade edildi. Yetkililer, vatandaşların hayvan sevklerinde mevzuata uygun hareket etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz bulundurmaları konusunda duyarlı olmalarının önemine dikkat çekti. - TEKİRDAĞ