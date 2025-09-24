Malkara'da Hükümlü Yakalandı ve Tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, silahla yağma suçundan 15 yıl 20 ay hapis cezası bulunan İ.Ö. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Malkara İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 15 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (33) kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şahıs, çıkarıldığı Malkara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Tekirdağ T Tipi 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Yetkililer, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa