Haberler

Malkara'da Hükümlü Yakalandı ve Tutuklandı

Malkara'da Hükümlü Yakalandı ve Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, silahla yağma suçundan 15 yıl 20 ay hapis cezası bulunan İ.Ö. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Malkara İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 15 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (33) kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı Malkara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Tekirdağ T Tipi 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında

Görgüsüz fenomen radara girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç için lokma dağıtıldı

Fanatikliğin geldiği son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.