Maliyeciler kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı-Tarsus Otoyolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 38 DY 460 plakalı tır, kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeritte Pozantı yönünde ilerleyen 79 ABY 724 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kürşat Resul Şahin hayatını kaybederken, tır sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kazada plakası öğrenilemeyen bir başka otomobilin daha hasar gördüğü öğrenildi.

3 aracın karıştığı kaza yerinde ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı her iki yönden de kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobildeki kişilerin Kilis Defterdarlığında görevli memurlar olduğu, Afyonkarahisar'a eğitim seminerine gittikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
