Mali'deki terör saldırılarında Savunma Bakanı Camara'nın hayatını kaybettiği iddiası

Mali'de terör örgütü El Kaide bağlantılı grupların çeşitli bölgelerde eş zamanlı düzenlediği saldırılarda Mali Savunma Bakanı Sadio Camara'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mali'de terör örgütü El Kaide bağlantılı grupların çeşitli bölgelerde eş zamanlı düzenlediği saldırılarda Mali Savunma Bakanı Sadio Camara'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mali'de Savunma Bakanı Sadio Camara'nın başkent Bamako'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik Kati kasabasındaki konutuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Adı açıklanmayan kaynaklardan yapılan ilk açıklamalara göre, terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup ve ayrılıkçı Tuareg isyancıları, dün akşam Camara'nın bir askeri üs yakınlarında bulunan konutuna saldırı düzenledi. Saldırıda Savunma Bakanı Camara ve ikinci eşinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Camara'nın bir yakını, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bakanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hükümet, bakanın hayatını kaybettiğini doğrulamadı

Saldırının ardından Mali hükümetinden yapılan açıklamada ise, Kati'nin yanı sıra Sevare, Gao ve Kidal garnizon kasabaları ile başkent Bamako da dahil olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırılarda aralarında sivil ve askeri personelin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı bildirilirken, maddi hasarın kısıtlı olduğu belirtildi. Öte yandan hükümet, Bakan Camara'nın hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları henüz doğrulamadı.

Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların ülkenin savunma sistemini aksatmayı, halk arasında korku ve kaos oluşturmayı amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, ülke genelinde alarm seviyesinin yükseltildiği, sokağa çıkma yasaklarının getirildiği, geniş çaplı devriyelerin yoğunlaştırıldığı ve güvenlik tehditlerine karşı gözetimi artırmak için kontrol noktalarının güçlendirildiğinin altı çizildi.

Mali Genelkurmay Başkanlığı, Mali Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya ve ulusal güvenliği sağlamaya olan bağlılığını yineledi. Ayrıca halka dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri her türlü faaliyeti ilgili makamlara bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıları sert şekilde kınadı. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
