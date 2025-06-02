Mali'de, Rus paralı askerlerin de bulunduğu askeri havaalanına saldırı: 30'dan fazla ölü
Mali'nin Timbuktu kentinde El Kaide bağlantılı JNIM grubunun askeri havaalanına düzenlediği saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Rus paralı askerlerin bulunduğu bildirildi.
Mali'nin Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi.
30'DAN FAZLA ÖLÜ
Yerel kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
PÜSKÜRTÜLDÜ
Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
RUS PARALI ASKERLER DE HAVAALANINDAYDI
Öte yandan, havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa