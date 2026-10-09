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Malazgirt'te jandarma, Muş-Ağrı kara yolunda drone destekli trafik denetimi yaptı

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Malazgirt'te jandarma, Muş-Ağrı kara yolunda drone destekli trafik denetimi yaptı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma, Muş-Ağrı kara yolunda trafik kazalarını önlemek ve sürüş güvenliğini artırmak için drone destekli denetim yaptı. Sürücülerin kurallara uyup uymadığı havadan kontrol edildi, denetimlerin süreceği bildirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, trafik kazalarını önlemek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla Muş-Ağrı kara yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Malazgirt İlçe Jandarma Trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı havadan kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri ve kask kullanmama, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama, yakın takip, drift yapma, şerit ihlalleri, emniyet şeridini amacı dışında kullanma, ters yönde araç sürme ile trafik işaret ve levhalarına uymama gibi ihlaller denetlendi. Ayrıca sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren diğer kural ihlallerine karşı da kontroller yapıldı.

Jandarma ekiplerinin, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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