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Malatya Yeşilyurt'ta yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın konteynerinde ölü bulundu

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Malatya Yeşilyurt'ta yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın konteynerinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Malatya Yeşilyurt'ta yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın konteynerinde ölü bulundu
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kent'te meydana gelen olayda, kadının çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu ve ölümünün doğal ölüm olarak değerlendirildiği belirtildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, konteyner kentte yalnız yaşayan Münire Uyan'dan (82) bir süre haber alamayan yakınları yaşlı kadını kontrol etmek için konteynere geldi. Komşuların yardımıyla konteynere giren aile yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine yapılan kontrolde, çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı doktorlar tarafından doğal ölüm olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Münire Uyan'ın cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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