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Malatya'da seyir halindeki vinç köprüye çarptı, arkadan gelen otomobil de vince çarptı! 4 yaralı

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Malatya'da seyir halindeki vinç köprüye çarptı, arkadan gelen otomobil de vince çarptı! 4 yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Ergenekon Caddesi Topsöğüt Kavşağı'nda seyir halindeki vincin asansör bölümü köprüye çarptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil de vince çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada vincin asansör bölümü köprüye çarparken, bu sırada arkadan gelen otomobil de vince çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

KÖPRÜYE ÇARPAN VİNCE OTOMOBİL DE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Caddesi Topsöğüt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki vincin asansör bölümü köprüye çarptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil de vince çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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