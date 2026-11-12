Malatya Yeşilyurt'ta saat 18.45'te helikopter düştü, yangın söndürüldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde helikopter düştü.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı