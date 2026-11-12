Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Yeşilyurt'ta saat 18.45'te helikopter düştü, yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt'ta saat 18.45'te helikopter düştü, yangın söndürüldü Haber Videosunu İzle
Malatya Yeşilyurt'ta saat 18.45'te helikopter düştü, yangın söndürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında helikopter düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 ve AFAD ekibi sevk edilirken çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü; emniyet ve askeri yetkililer bölgede inceleme yapıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde helikopter düştü.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 204 sitede yayınlandı.
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacak

AK Partili Gül'den fon soruşturması için net mesaj: Ne makam ne mevki
Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza

İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde ortalık karıştı! Meclis üyesinden 'Dalarım sana' çıkışı

Salon bir anda karıştı: Mecliste ağza alınmayacak sözler!
İstanbul'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Sefa'nın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Yıllar sonra gözaltında
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı