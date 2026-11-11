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Malatya Yeşilyurt'ta iş yerindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Malatya Yeşilyurt'ta iş yerindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Malatya Yeşilyurt'ta iş yerindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. İddiaya göre tartışma silahlı kavgaya dönüştü; yaralı özel araçla hastaneye kaldırıldı, şüpheli motosikletle kaçtı, polis çalışmaları sürüyor.

Malatya'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede faaliyet gösteren bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, özel bir araçla hastaneye kaldırılırken şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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