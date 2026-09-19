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Malatya Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Malatya Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi, inceleme başlatıldı.

Malatya'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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