Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda silah, fişek, yasaklı yayın ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya ve Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Okul katliamıyla ilgili yeni gelişme
500

Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Arda Güler daha ne yapsın? 89. dakikadan sonra faciayı yaşadılar
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti

Diyarbakır’da aile katliamı: Eşini öldüren adamdan akılalmaz hareket

Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a sunulan 5 bin 200 liralık biletler için savunma

Tepki sonrası savunma yaptılar: 99 kişi çalıştırıyoruz, maaş ödenecek
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Arda Güler daha ne yapsın? 89. dakikadan sonra faciayı yaşadılar
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte Maraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü
Saldırgan, sınıf arkadaşlarını daha önce tehdit etmiş

Saldırgan, yapacaklarını sınıf arkadaşlarına daha önceden söylemiş