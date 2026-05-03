Malatya Valisi Yavuz: "Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığını ifade etti. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yavuz, "Şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. Yaralılarımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi altındadır. İlk belirlemelere göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

Yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiğini söyleyen Vali Yavuz, kazaya ilişkin adli makamlar ve güvenlik birimleri tarafından cumhuriyet savcısının koordinesinde inceleme başlatıldığını belirtti. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelediklerini ifade eden Yavuz, ilk etapta bir aracın kaydığına dair görüntülerin bulunduğunu ancak kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağını söyledi. Kazanın öğrenilmesinin ardından tüm ekiplerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini belirten Vali Yavuz, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanarak yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini ifade etti. Vali Yavuz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, çalışmalarda görev alan sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
