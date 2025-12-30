Malatya'da motosiklet ve motorlu araçlar için trafik uyarısı

Malatya Valiliği, olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve motorlu bisikletlerin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü trafiğe çıkmamaları gerektiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla belirtilen araçların trafiğe çıkmaması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, alınan önlemlerin trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu belirtilerek, vatandaşların uyarılara riayet etmesi gerektiği ifade edildi. - MALATYA