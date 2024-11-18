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Malatya'da Yıkım Sırasında Göçük: Kepçe Operatörü Enkaz Altında Kaldı

Malatya'da Yıkım Sırasında Göçük: Kepçe Operatörü Enkaz Altında Kaldı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıkım esnasında ağır hasarlı dört katlı bir binada göçük meydana geldi. Olay sonucunda kepçe operatörü enkaz altında kalarak yardıma ihtiyaç duydu. Olay yerine, durumu değerlendirmek ve kurtarma işlemleri yapmak için çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Bu durum, bölgedeki güvenlik ve inşaat denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana gelirken kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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