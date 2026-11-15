Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 13.00 sıralarında hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçadağ ilçe girişindeki DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, bölgedeki akaryakıt istasyonundan çıkış yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada

"Verilmiş sadakası varmış" dedirten anlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı

Mağaza açılışında birbirlerini ezdiler! Hem de bakın hangi ürün için
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı

Askeri üssü İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı41

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi

Okan Buruk'a kötü haber! Karar verildi bile