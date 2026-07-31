Malatya merkezli operasyonda rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi

Malatya merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'da bir şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda yaklaşık 307 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilecek miktarda 3 kilo 77 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi ile 27 kilogram pregabalin sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüphali gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden şahıslara yönelik yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılmak üzere malzeme ve ham madde temin ettiği belirlenen 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelinin İstanbul'daki ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 307 kilo 700 gram sentetik kannabinoid üretilebilecek miktarda 3 kilo 77 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 27 kilogram pregabalin sentetik ecza hammaddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 1 doğrama makinesi, 1 blender, 1 vakum makinesi ile 1 paketleme makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen 3 kilo 77 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesinin bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik kannabinoid hammaddesi olduğunu bildirilirken, operasyonda yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı