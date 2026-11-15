Malatya Doğanşehir'de yangında deprem sonrası yapılan ev kullanılamaz hale geldi

Malatya Doğanşehir'de yangında deprem sonrası yapılan ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, deprem sonrası inşa edilen ev kullanılamaz hale geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler evin pencerelerinden gökyüzüne yükselirken, yangın ilçenin farklı noktalarından da görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, deprem sonrası inşa edilen ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı