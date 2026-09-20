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Malatya Doğanşehir'de tır otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı

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Malatya Doğanşehir'de tır otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Mahallesi'nde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen 34 LR 1510 plakalı Scania marka tır, aynı yönde seyreden ve yol kenarında bekleme yapan 34 HS 1861 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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