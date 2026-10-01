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Malatya Doğanşehir'de otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Malatya Doğanşehir'de otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Esentepe Mahallesi mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyreden M.A. (51) idaresindeki 44 MA 3134 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen C.Y. yönetimindeki 31 AFN 812 plakalı tırla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile araçta bulunan H.A. (39), Z.M. (23) ve 2 yaşındaki M.N.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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