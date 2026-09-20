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Malatya Doğanşehir'de kazada ölen 23 yaşındaki sağlık çalışanı toprağa verildi

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Malatya Doğanşehir'de kazada ölen 23 yaşındaki sağlık çalışanı toprağa verildi
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Malatya Doğanşehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 23 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bilinci kapalı hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı kurtarılamadı, cenazesi Sürgü Mahallesi'nde defnedildi; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Kaza, dün Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (32) yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeyken kavşakta U dönüşü yapmak isteyen Ali İsa Şahin (23) yönetimindeki 42 AAU 274 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Ali İsa Şahin'in cenazesi, Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından defin edildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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