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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.O. yönetimindeki 21 AAU 478 plakalı minibüs, Adıyaman'dan Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki kaldırıma çarptı. Tek taraflı meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan M.E.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı