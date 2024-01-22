Malatya Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinde sona yaklaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 142 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ederken, enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkımlar esnasında kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alınıyor.

İlçe genelindeki yıkım çalışmalarını yakından takip eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yıkım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, devlet millet el ele Doğanşehir'in yeniden ayağa kaldırmak için var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti. - MALATYA