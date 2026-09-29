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Malatya Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

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Malatya Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ileri tedavi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verilen hasta, hava ambulansıyla nakledildi; tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki B.Y., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

B.Y., Darende'den hava ambulansıyla alınarak Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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