Haberler

Palmiye Sitesi davasında karar: 10 sanığa hapis, 4 sanığa beraat

Palmiye Sitesi davasında karar: 10 sanığa hapis, 4 sanığa beraat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi A Bloku davasında 14 sanıktan 10'u hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 4 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi A Blok davasında karar çıktı. Davada 14 sanıktan 10'u hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası yıkılan Palmiye Sitesi A Bloku ile ilgili davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar müteahhit H.C., M.G. ve F.A.B.'ye 6 yıl 8 ay, R.Y., S.Ş., R.K., S.A., D.Ö., A.A. ve A.Ö.'ye ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Hükümle birlikte tutuksuz sanıklar için herhangi bir tedbir kararı alınmadı. Diğer sanıklar B.Y., E.A., H.E. ve Ü.E. hakkında ise beraat kararı verildi.

6 Şubat'taki 2. depremde Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi A Bloku'nun yıkılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
title