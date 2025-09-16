Malatya'daki Deprem Davasında Sekizinci Duruşma Gerçekleşti

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı Hayat Sitesi'ne ilişkin davanın sekizinci duruşması yapıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatları ile müşteki avukatları katıldı. Duruşmada, Hayat Sitesi'nde ikamet eden Fariz Karaaslan tanık olarak dinlendi.

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden duruşmaya katılan tanık Karaaslan, blok altında bulunan iş yerinde yapılan tadilatların yaklaşık üç ay sürdüğünü belirtti. Karaaslan, "Kolonların inceltildiğini ve beton parçalarının dışarı çıkarıldığını gördük. Tadilat sırasında dükkan etrafı siyah bezle kapatılıyordu" dedi.

Tanık Karaaslan, 2020 Elazığ depremi sonrası bina kolonlarının durumunun incelenmesi amacıyla karot numunesi alınması için bina sakinlerinden para toplandığını, ancak iş yeri sahibinin buna karşı çıktığını iddia ederek, "Binada bir sorun çıkarsa dükkanım kapanır diye korkmuş" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma dosyasının örneğinin mahkemeye gönderilmesine, ayrıca binanın bulunduğu yere ilişkin genel etüt raporlarının ilgili kurumlardan istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.