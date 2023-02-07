- Malatya'daki 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya kent merkezinde bulunan 4 katlı otel onlarca vatandaşa mezar oldu.

- Malatya'daki 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu

MALATYA - Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya kent merkezinde bulunan 4 katlı otel onlarca vatandaşa mezar oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fala etkilen illerin başında gelen Malatya'da kent merkezinde bulunan 4 katlı otel onlarca vatandaşa mezar oldu.

Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilke depremin ardından yıkılan binada ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında onlarca kişi sağ kurtarılırken, 10'dan fazla da vatandaşın cenazesi en kaz altından çıkarıldı.

Son olarak sabah saatlerinde bir vatandaşın daha en kaz altından sağ olarak çıkarıldığı otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.