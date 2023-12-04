Malatya'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı. Uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Malatya'da, jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 1 Aralık itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kent genelinde denetim yaptı.
Sürücü ve yolcuların güvenliği için gerçekleştirilen denetimlerde, uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Ekipler, sürücülere trafik kuralları hakkında da bilgi verdi. - MALATYA