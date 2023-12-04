Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı. Uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Malatya'da, jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 1 Aralık itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kent genelinde denetim yaptı.

Sürücü ve yolcuların güvenliği için gerçekleştirilen denetimlerde, uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücülere trafik kuralları hakkında da bilgi verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya Aralık 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi? Yarından Sonra konusu ne, oyuncuları kimler? Yarından Sonra oyuncu kadrosu! Yarından Sonra kaç yılında çekildi? Yarından Sonra kaç yılında, nerede çekildi? Yarından Sonra filmi hangi şehirde çekildi? Yarından Sonra konusu ne, oyuncuları kimler? Yarından Sonra oyuncu kadrosu! Yarından Sonra kaç yılında çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Konya su kesintisi listesi! İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kurtlar evcilleşir mi? Kurtlar kaç yıl yaşar? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 4 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title