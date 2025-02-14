Malatya'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, 07.15 sıralarında kentin batı girişinde yer alan Beylerderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, viyadük üzerinde seyir halinde olan M.G.D. idaresindeki 44 S 1104 plakalı servis aracı, B.P. yönetimindeki 44 S 1704 plakalı otobüs ve M.Ş.'nin kullandığı 44 AFZ 098 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA