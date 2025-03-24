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Malatya'da Yurt Penceresinden Atlayan Öğrenci Hayatını Kaybetti

Malatya'da Yurt Penceresinden Atlayan Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 20 yaşındaki K.S. kaldığı kız yurdunun 11'inci katından atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da kaldığı kız yurdunun 11'inci katından atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Battalgazi Kız Yurdu'nda kalan 20 yaşındaki K.S., kaldığı 11'inci kattaki odanın penceresinden aşağı atladı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan K.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden K.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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