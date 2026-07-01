Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Yavuz'a (50) 44 Y 2018 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı