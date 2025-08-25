Malatya'da Yolcu Otobüsünde 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da Yolcu Otobüsünde 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Güncelleme:
Malatya'da yapılan operasyonda polis ekipleri, bir yolcu otobüsünde 10 adet ruhsatsız tabanca buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir yolcu otobüsünde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda teknik ve fiziki takibin ardından bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
