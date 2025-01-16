Malatya'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimindeki yolcu minibüsü karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 44 PA 538 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA