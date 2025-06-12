Malatya'da Yol Tartışması Kanlı Bitti: 2 Ölü

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde akrabalar arasında yol kullanımı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek iki kişinin ölümüne yol açtı. Olayda baba Osman Nuri Fırat ve oğlu Bülent Fırat hayatını kaybetti.

Malatya'da akrabaların "yol tartışması" kanlı bitti: 2 Ölü

- Baba ile oğlu silahlı kavgada hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde, akrabalar arasında yol kullanımı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.45 sıralarında Pütürge ilçesine bağlı Şiro Taraksu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 67 yaşındaki Ş.F., akrabası Osman Nuri Fırat'ın evinin önünden geçen yolda aracıyla saman taşımak istedi. Osman Nuri Fırat, talebe olumsuz yanıt verirken, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ş.F., tabancayla Osman Nuri Fırat ile oğlu Bülent Fırat'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği baba ve oğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken Bülent Fırat, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde, baba Osman Nuri Fırat ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Ş.F., suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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